Lo scopo della censura, operata dalla casa editrice Puffin, in accordo con gli eredi dello scrittore gallese di letteratura per ragazzi, è eliminare o addolcire ogni riferimento al genere, alla razza e al peso nelle opere. Via “Grasso", "brutto", "nano" e "piccolo". E al posto di "femmina formidabile" meglio "donna formidabile" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo ha rilevato il Telegraph venerdì scorso in un articolo dal titolo eloquente The rewriting of Roald Dahl. Le edizioni più recenti delle opere del celebre scrittore gallese di libri per l’infanzia sono state pubblicate con termini più neutri rispetto alle prime. Non è un caso, ma un’operazione editoriale ideata e attuata allo scopo di eliminare o addolcire ogni riferimento al genere, alla razza e al peso. Si chiama cancel culture, o censura. L’iniziativa della casa editrice Puffin (appartenente al colosso editoriale Penguin Books) è stata realizzata in accordo con la Roald Dahl Story ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo ha rilevato il Telegraph venerdì scorso in un articolo dal titolo eloquente The rewriting of Roald Dahl. Le edizioni più recenti delledel celebredi libri per l’infanzia sono state pubblicate con termini più neutri rispetto alle prime. Non è un caso, ma un’operazione editoriale ideata e attuata allodiale al. Si chiama cancel culture, o. L’iniziativa(appartenente al colosso editoriale Penguin Books) è stata realizzata incon la Roald Dahl Story ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Gli sprechi della Santanché: duplicare i posti di comando del Pnrr, con lo scopo di non scontentare il collega Gian… - AlexBazzaro : Il Parlamento europeo vota per il divieto di auto a benzina e diesel dal 2035. I loro amichetti in Italia sono quel… - CorrettoreITA : Se anche un mafioso ha capito il vero scopo della guerra in Ucraina, siete rimaste solo voi pecore.… - Micioantani : @WhiteArtemisia Se ti interessa ti posso dare i un link scritto da uno della loro setta dove si capisce molto bene quale è il loro scopo. - viviannoyingera : rieccomi resuscitata dopo il weekend peggiore della mia vita semplicemente uscendo di casa per la quarta volta con… -