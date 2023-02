Liverpool-Real Madrid in tv | canale | orario e diretta streaming andata ottavi Champions League 2022 2023

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in, sfida valida per l’deglidi finale di. La prima parte di uno dei confronti più affascinanti di questo turno va in scena ad Anfield, dove si affronteranno le finaliste dell’ultima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Nessuna delle due squadre sta vivendo una stagione fantastica, ma finora ha convinto di più il. Secondo i bookies, tuttavia, partirà favorita la brigata di Klopp, complice il fattore campo. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di martedì 21 febbraio, con la partita ...

ROMA - In casascatta la bufera. Si proprio così. In molti si chiederanno il perchè visto che i Reds ... tra l'altro alla vigilia del match di Champions League contro ilMadrid. Tutto ..."E perché non il Napoli". Si parla di Champions League con Rafa Benitez. La scusa èMadrid di domani sera ma secondo l'allenatore spagnolo c'è un'altra delle sue ex squadre che può dire la sua nella massima competizione europea, che vinse nel 2005 in una finale ...

L’ex allenatore degli azzurri: "La squadra in crescita, in fiducia, allenata al meglio. Ancelotti ha un’esperienza incredibile, è perfetto per il Brasile" ...La festa per il secondo successo consecutivo in casa del Newcastle è stata messa in ombra dalle polemiche dei sostenitori ...