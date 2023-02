(Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA - In casascatta la. Si proprio così. In molti si chiederanno il perchè visto che i Reds sabato hanno vinto in casa del Newcastle , tornando ad esprimere buon calcio, tra l'altro ...

ROMA - In casascatta la bufera. Si proprio così. In molti si chiederanno il perchè visto che i Reds ... Questo è stato il commento più diffuso sui social dai supporters della squadra di,...Reds e blancos si sono affrontatisei volte negli ultimi nove anni, e ilnon ha mai vinto. ... Le quote: match da gol in una partita da tripla Quandoed Ancelotti si affrontano non è ...

Liverpool e Klopp nella bufera, i tifosi attaccano per una scelta: "Indifendibili" Corriere dello Sport

I tifosi mettono al muro Klopp e i giocatori per il ritorno a Liverpool in aereo: Indifendibili Sport Fanpage

VIDEO / Liverpool, Klopp incredulo: “Il calcio non è come il ciclismo” fcinter1908

Klopp incredulo: "Il calcio non è come il ciclismo" Gazzetta

La festa per il secondo successo consecutivo in casa del Newcastle è stata messa in ombra dalle polemiche dei sostenitori ...La festa per il secondo successo consecutivo del Liverpool in Premier League è stata soffocata dalla polemica esplosa per la decisione di rientrare ...