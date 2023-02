LIVE UAE Tour 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo dei 25 resiste in avanscoperta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Sempre più vicino lo sprint intermedio di Habshan Camp, segnalato a 5 chilometri. 11.37 Si continua ad andare a ritmo davvero indiavolato. La media rimane sempre attorno ai 48 orari. 11.34 Abbiamo appena superato la prima metà di corsa. 75 chilometri al traguardo. 11.32 Riepiloghiamo ilprincipale: Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), Elia Viviani, Kim Heiduk, Joshua Tarling e Luke Plapp (Ineos-Grenadiers), Michel Hessmann, Olav Kooij, Thomas Gloag e Tosh Van Der Sande (Jumbo-Visma), Andrey Amador, Martijn Van Den Berg (EF Education), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck), Sam Bennett, Danny Van Poppel (BORA-Hansgrohe), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Pello Bilbao, Phil Bauhaus, Matevz Govekar, Niklas Arndt e Fran Miholjevic (Bahrain Victorious), Arthur Kluckers, ...

UAE TOUR - Si comincia con una giornata alquanto tranquilla, con i 151 chilometri fra Al Dhafra Castle ed Al Mirfa con i velocisti che saranno i principali favoriti di quest’oggi. Nessuna difficoltà ...Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa dell’UAE Tour 2023! Si comincia con una giornata alquanto tranquilla, con i 151 chilometri fra Al Dhafra Castle ed Al Mirfa con i ...