LIVE UAE Tour 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppetto Evenepoel vicino al traguardo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.09 Entrati negli ultimi 5 chilometri di corsa. 13.07 A poco più di 6 chilometri dalRemco, Tim Merlier e Bert Lerberghe (Soudal-Quick Step), poi Mark Cavendish e Cees Bol (Astana-Qazaqstan), Pello Bilbao, Nikias Arndt, Matevz Govekar e Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), Luke Plapp (Ineos Grenadiers), Olav Kooij (Jumbo-Visma), Caleb Ewan e Jarrad Drizners (Lotto-Dstny) hanno 1’15” sul plotone. Ottime notizie per il belga in chiave classifica generale. 13.05 E ormai non c’è più spazio per i contrattaccanti, che vengono riagganciati. O almeno, una buonissima parte. 13.02 Ultimi 10 chilometri! 13.00 Cresce il vantaggio dei primi 13, che hanno un minuto sul gruppo inseguitore con Adam Yates e 1’43” sul gruppo principale. 12.58 15 chilometri al ...