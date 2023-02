LIVE UAE Tour 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ewan vince al fotofinish | Evenepoel guadagna 51” su tutti

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.20 Ci sono ancora dei dubbi però. Dalla foto del, i due sembrano davvero pari. E infatti non arrivano ancora delle dichiarazioni ufficiali… 13.18 Dalle immaginidavvero per questione di millimetri! Il lavoro di Lerberghe era finalizzato per Merlier, rimasto al vento ai 150 metri, ma la grande rimonta dipermette all’australiano di firmare il secondo successo del! 13.17 ABBIAMO UN VINCITORE! LA PRIMADELL’UAEÈ DI CALEB!!!! 13.16 Il gruppo arriva a 51”, regolato da Sam Bennett. 13.15 ARRIVO AL! Se la giocano Tim Merlier e Caleb! 13.14 Ci si guarda un po’, ...