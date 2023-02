LIVE UAE Tour 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | contrattacco promosso da Evenepoel | in 13 in avanscoperta

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 20 chilometri al traguardo! Lavora tanto, che ha trovato appo nel gruppone della Bahrain-Victorious. 12.50 Con quest’azione, si è un po’ esaurita la spinta del gruppo principale, ora segnalato a 1’15” sui tredici di testa. In mezzo al guado gli altri componenti del gruppone dei 57 di inizio giornata a 30” di distacco dalla testa della corsaa. 12.48 Per essere una primafacile, quest’UAEè iniziato in maniera scoppiettante. 12.44 Sono in 13 con ilcon Tim Merlier e Bert Lerberghe (Soudal-Quick Step), poi Mark Cavendish e Cees Bol (Astana-Qazaqstan), Pello Bilbao, Nikias Arndt, Matevz Govekar e Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), Luke Plapp (Ineos Grenadiers), ...