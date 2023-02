L'Italia mette sul piatto anche gli aerei da caccia Tra dubbi e paure di un terzo conflitto mondiale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le ultime notizie ci dicono che la Russia sta dispiegando aerei ed elicotteri per un “assalto finale” alla conquista dell'Ucraina. Non essendo un militare di carriera, noto che effettivamente con l'arrivo della primavera ciò potrebbe essere reso possibile come strategia di supporto a tutto l'apparato terrestre. La copertura aerea in caso di un attacco massiccio e frontale è sicuramente da tenere in conto in quanto la disponibilità di interventi co Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le ultime notizie ci dicono che la Russia sta dispiegandoed elicotteri per un “assalto finale” alla conquista dell'Ucraina. Non essendo un militare di carriera, noto che effettivamente con l'arrivo della primavera ciò potrebbe essere reso possibile come strategia di supporto a tutto l'apparato terrestre. La copertura aerea in caso di un attacco massiccio e frontale è sicuramente da tenere in conto in quanto la disponibilità di interventi co Segui su affarni.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Il documento prodotto dal vertice europeo è una grande vittoria per l’Italia. Per la prima volta si mette nero su… - UmbertoGandini : RT @giomalago: Applausi a scena aperta alla @LeonessaBrescia: supera la @VirtusSegafredo dopo una strepitosa final eight e mette in bacheca… - giomalago : Applausi a scena aperta alla @LeonessaBrescia: supera la @VirtusSegafredo dopo una strepitosa final eight e mette i… - Affaritaliani : Ucraina, l'Italia mette sul piatto anche gli aerei da caccia - JulzOa : @Zoroback_023 Leao legge le critiche e probabilmente si mette a ridere. Dopo qualche minuto va a scrivere una canzo… -