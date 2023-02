L’Italia disunita ha urgente bisogno di riforme | a colloquio con Sabino Cassese

Leggi su leurispes

(Di lunedì 20 febbraio 2023), docente presso la School of Government della Luiss, giudice costituzionale, Ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi nonché autore del recente saggio Amministrare la nazione (edito nel 2023 da Mondadori) prende in esame le incognite della prossima stagione diin Italia. Oltre al nodo della Pubblica amministrazione, cruciale per attuare i piani di governo, nell’intervista il Prof.esamina in qualità di giurista i nodi costituzionali riguardanti stabilità dell’esecutivo, autonomie regionali, partecipazione politica e società. Sferzante ed efficace l’immagine che restituisce della Pubblica amministrazione in Italia, fatta di “ottimi orchestrali”, dove però “manca il direttore d’orchestra”. Professor, l’originale immagine che utilizza nel pamphlet per ...