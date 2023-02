“L’Isola dei Famosi” 2023 | tra i concorrenti ci sarà anche Cristina Scuccia?

Leggi su tvzap

(Di lunedì 20 febbraio 2023) News Tv.“Isola dei“. Il cast della nuova edizione de “dei” prende forma. Il portale TvBlog ha annunciato quali potrebbero essere ipronti a sbarcare in Honduras. Tra questi spicca il nome di, l’ex suora vincitrice del talent show “The Voice of Italy”. Per lei sarebbe la prima partecipazione in un reality show. (Continua…) LEGGI, com’è stata la prima volta in discoteca: la sua confessione “dei, ci? Sta per tornare ...