Ligue 1 | giornata 24 | rimonta del PSG | rallenta il Nizza

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nella24 di1 il PSG vince incontro il Lille e mantiene cinque punti di vantaggio sul Marsiglia, tornano al successo anche Lens e Rennes mentre il Monaco non si ferma più. Sale il Lorient, sconfitta clamorosa del Lione contro l’Auxerre; nelle zone basse della classifica tre punti importanti anche per Montpellier e Strasburgo.1,24: PSG-Lille 4-3, Tolosa-Marsiglia 2-3, Brest-Monaco 1-2 All’ultimo respiro il colpo del campione regala i tre punti alla capolista. Dopo una partita pazza, il Paris Saint-Germain batte 4-3 il Lille e ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato, mentre i Mastini si fermano dopo due successi di fila. Mbappé sblocca il risultato all’11’ con una giocata strepitosa in area saltando due avversari, raddoppia Neymar al ...