Liga | il Barca batte il Cadice e torna a +8 sul Real

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Barcellona continua a veleggiare in vetta alla classifica della. Questa sera, la squadra allenata da Xavi ha battuto per 2 - 0 al Camp Nou il, grazie alle reti di Sergi Roberto e ...

Domani Getafe e Valencia chiuderanno il 22/o turno della. A pochi giorni dalla sfida di Champions con il Liverpool (che oggi ha battuto 2 - 0 il Newcastle) il Real Madrid ha sconfitto a ...Per il polacco, pichichi dellama a secco in casa da 6 partite, 15 gol. GOL ANNULLATO Lewandowski servito da Gavi ha preso la parte superiore della traversa in apertura di ripresa, poi l'...

Liga - Scandalo Barcellona, il dirigente degli arbitri ha ricevuto quasi 7 milioni di € a partire dal 2001 Eurosport IT

Liga: Valverde e Asensio lanciano il Real, Ancelotti a -5 dal Barcellona - Sportmediaset Sport Mediaset

Liga, il Real piega l'Osasuna e si porta a -5 dal Barcellona la Repubblica

Caso Barcellona, interviene Ancelotti: ecco cosa ha detto il tecnico del Real Madrid Corriere dello Sport

Barcellona, club nella bufera per aver elargito, dal 2016 ad oggi, 1,4 milioni euro alla DASNIL 95 SL, una società direttamente collegata all'arbitro José ...2-0 in trasferta con reti nel finale di Valverde e Asensio Il quadro della 22/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...