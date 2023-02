Libri | ‘C’era una volta la politica’ | Casini suggerisce la via | ‘sovranismo sì ma europeo’

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una storia da protagonista al centro della politica, tra prima e seconda Repubblica: Pier Ferdinando, senatore, già presidente della Camera, presidente della commissione Esteri del Senato e poi candidato alla presidenza della Repubblica, ma soprattutto democristiano doc, anzi, “l’ultimo democristiano”, si racconta nel volume “C’era unala politica” (Piemme). E all’Adnkronos, che prende spunto da alcuni passaggi del volume che viene presentato in tutta Italia, parla delle nuove sfide dell’Europa e dello stato dell’arte della politica italiana. Domanda: lei cita la figlia di De Gasperi che vide piangere il padre per il fallimento della Comunità europea di difesa. Una delle rare volte in cui lo statista ebbe a mostrare il suo scoramento. Oggi, di fronte a quanto assistiamo in Ucraina, quel progetto resta un’utopia? “Oggi è ...

In Unione sovietica nonposto per le chiese, e siccome bisognava trovare invece il posto per i, qualcuno pensò che fosse una buona idea usare i templi svuotati del sacro per riempirli di ...56, per la maggior parte in edizioni commerciali, quelli ..., invece, la biografia di Pablo Escobar, il 're della droga', ...

Messina Denaro e la sua collezione di DVD e libri a Campobello di ... CanaleSicilia

La trama di Storia di una ladra di libri: il romanzo di Markus Zusak ... Fanpage.it

Perché "Storia di una ladra di libri" è il film da non perdere stasera in tv AMICA - La rivista moda donna

Storia di una ladra di libri, trama, cast e curiosità della toccante ... ComingSoon.it