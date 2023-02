‘Libere. Il nostro No ai matrimoni forzati’, le voci delle giovani che si sono ribellate alla Casa delle donne: ‘Dimostrano che c’è un’alternativa’ (Di lunedì 20 febbraio 2023) A pochi giorni dall’inizio del processo per il femminicidio di Saman Abbas, alla Casa delle donne di Milano si è parlato delle storie delle ragazze che hanno deciso di ribellarsi alle nozze forzate. L’occasione è stata la presentazione del libro PaperFirst della giornalista de ilfattoquotidiano.it Martina Castigliani, Libere. Il nostro NO ai matrimoni forzati. All’incontro, moderato dall’antropologa Eleonora Cirant, hanno partecipato l’autrice, la fondatrice di Trama di Terre, Tiziana Dal Pra, l’esperta di diritti delle donne di ActionAid, Isabella Orfano, insieme a Tahany Shahin, community trainer di ActionAid. Collegato in video anche il regista e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) A pochi giorni dall’inizio del processo per il femminicidio di Saman Abbas,di Milano si è parlatostorieragazze che hanno deciso di ribellarsi alle nozze forzate. L’occasione è stata la presentazione del libro PaperFirst della giornalista de ilfattoquotidiano.it Martina Castigliani, Libere. IlNO aiforzati. All’incontro, moderato dall’antropologa Eleonora Cirant, hanno partecipato l’autrice, la fondatrice di Trama di Terre, Tiziana Dal Pra, l’esperta di dirittidi ActionAid, Isabella Orfano, insieme a Tahany Shahin, community trainer di ActionAid. Collegato in video anche il regista e ...

