Lezioni dagli Usa per una Difesa europea. La riflessione di Preziosa e Velo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il centro dell'Europa si è spostato nel tempo verso est e l'agenda della sicurezza è diventata ancora più urgente. In Europa si è aperto un dibattito sullo spirito del Trattato di Maastricht. Il rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell ha spiegato che l'Europa "non vuole costruire un esercito europeo al singolare" ma la "interoperabilità degli eserciti". Lo spirito di Maastricht Secondo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lo spirito di Maastricht era costituito dall'obiettivo dello sviluppo nella stabilità. Questa visione però, riduce il Trattato a un contenuto economico. In realtà Maastricht fu tutt'altro. Il Trattato definì l'euro come una moneta federale e Il carattere costituzionale del documento fu prevalente rispetto alla sua definizione economica. Il Trattato di Maastricht ha affrontato un problema apparentemente ...

