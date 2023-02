L’ex Suor Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi con Pamela Camassa, chi ci sarà nel cast? (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’ex Suor Cristina Scuccia torna a far discutere il pubblico e tutto per via della sua possibile partecipazione all‘Isola dei Famosi con Pamela Camassa e non solo. Mentre il Grande Fratello Vip sta per volgere al termine, il pubblico di Canale5 si prepara a tornare in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, chi ci sarà nel cast? È TvBlog a dare l’anteprima, spiegando che L’ex Suor Cristina sarà nel cast della nuova edizione del reality in partenza ad aprile su Canale 5. L’indiscrezione non è ancora confermata ufficialmente ma questo potrebbe spiegare il suo ritorno in tv senza velo raccontando l’addio alla sua vita ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)torna a far discutere il pubblico e tutto per via della sua possibile partecipazione all‘Isola deicone non solo. Mentre il Grande Fratello Vip sta per volgere al termine, il pubblico di Canale5 si prepara a tornare in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei, chi cinel? È TvBlog a dare l’anteprima, spiegando cheneldella nuova edizione del reality in partenza ad aprile su Canale 5. L’indiscrezione non è ancora confermata ufficialmente ma questo potrebbe spiegare il suo ritorno in tv senza velo raccontando l’addio alla sua vita ...

