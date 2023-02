L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di lunedì 20 febbraio 2023 (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Eredità, chi ha vinto stasera e chi è il campione di oggi, lunedì 20 febbraio? Questa è la domanda, che ritorna come un mantra tutte le sere, e ovviamente anche oggi. Puntuale e perentoria. Così come puntuale è l’appuntamento per i telespettatori, anche per l’inizio di questa nuova settimana. Anche oggi, infatti, L’Eredità, quiz game di Rai 1, ha tenuto compagnia al pubblico. Tra domande di cultura generale, curiosità e sfide avvincenti. Alla conduzione, come sempre, Flavio Insinna. Pronti a giocare anche da casa, comodamente dal divano? Riuscirete ad indovinare la parola vincente della ghigliottina, che è l’ultimo ‘scoglio’ del gioco? Cosa è successo stasera a L’Eredità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023), chi ha vintoe chi è ildi oggi,20? Questa è la domanda, che ritorna come un mantra tutte le sere, e ovviamente anche oggi. Puntuale e perentoria. Così come puntuale è l’appuntamento per i telespettatori, anche per l’inizio di questa nuova settimana. Anche oggi, infatti,, quiz game di Rai 1, ha tenuto compagnia al pubblico. Tra domande di cultura generale, curiosità e sfide avvincenti. Alla conduzione, come sempre, Flavio Insinna. Pronti a giocare anche da casa, comodamente dal divano? Riuscirete ad indovinare la, che è l’ultimo ‘scoglio’ del gioco? Cosa è successo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di lunedì 20 febbraio 2023 - Toni76392762 : L'eredità vi sta bene solo se sotto forma di denaro? Si tifa la grande squadra perché chi in passato ha avuto la f… - AneddaDaniela : RT @JU29ROTEAM: Chi ci seguiva ai bei (anzi: brutti) tempi di Calciopoli, si ricorderà sicuramente del nostro ferocissimo @TrilloVenti9 B… - tommasosauro : Ma insomma, si può sapere a chi, #Draghi, ha lasciato, in eredità. l'agenda ? - libero38 : se non è un eredita chi ha progettato l'obelisco trovato -