Leiji Matsumoto | morto il mangaka di Capitan Harlock

Leggi su screenworld

(Di lunedì 20 febbraio 2023), il famoso creatore di manga e anime giapponesi di epiche saghe spaziali come Galaxy Express 999 e, èall’età di 85 anni lunedì 13 febbraio 2023, come ha dichiarato il suo ufficio nelle scorse ore. Secondo i media locali, la causa del decesso è stata un’insufficienza cardiaca.era noto anche per il suo lavoro con Yoshinobu Nishizaki nella serie televisiva degli anni ’70 Space Battleship Yamato – intitolata Star Blazers negli Stati Uniti – di cuiera accreditato come regista e creatore della serie manga che ne è derivata. Celeberrima poi la sua collaborazione duo francese di musica elettronica Daft Punk, collaborazione che ha portato al cult animato-musicale Interstella 5555. Interstella 5555 è un film ...