Legge Merlin | addio case chiuse ma cosa c’entra il fagiano?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “Gli uomini andavano a messa la domenica e al bordello il lunedì, con indosso lo stesso cappotto “buono”.o ‘casini di stato’? Il dibattito era acceso. Il 20 febbraio 1958 viene approvata in Italia la, che abolì la regolamentazione della prostituzione, chiudendo ledi tolleranza e introducendo i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Allo scoccare della mezzanotte del 19 settembre del 1958, come primo effetto della norma entrata in vigore, vennero chiusi oltre 560 postriboli su tutto il territorio nazionale. Donna per natura, senatrice per missionedi Angelina, foto da SkyCi vorranno dieci anni per spuntarla. Questafu presentata in Parlamento dalla ...