Lega | Salvini in via Bellerio | incontro con i neoeletti in Lombardia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Milano, 20 feb. (Adnkronos) -, oggi, nella sede dellain via, a Milano, tra il leader Matteoe gli eletti del Carroccio al Consiglio regionale lombardo. Presenti, tra gli altri, anche il coordinatore regionale della, Fabrizio Cecchetti e il governatore fresco di riconferma, Attilio Fontana. L', fanno sapere fonti della, è stato l'occasione per un bilancio del voto del 12-13 febbraio scorsi e per individuare le priorità delle prossime settimane.