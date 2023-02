Lega Pro, Marani: «I punti che intendo migliorare sono diversi. Vi spiego» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Matteo Marani, nuovo presidente della Lega Pro, ha parlato dei punti che intende migliorare durante il suo mandato Matteo Marani, nuovo presidente della Lega Pro, ha parlato a Radio CRC. PAROLE – «Ho deciso di lanciarmi in questa nuova sfida perché in realtà da un paio d’anni sono entrato al Museo del Calcio di Coverciano ed è stata un’esperienza bellissima per me. Mi è piaciuto lavorare in questo mondo e poi c’è stato il successivo passaggio con la presidenza della Lega Pro, ma siamo ancora agli inizi. In questa fase sto viaggiando molto, stasera sarò a Cesena perché voglio incontrare presidenti, dirigenti, vedere centri sportivi, parlare con aziende. I punti che intendo migliorare ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Matteo, nuovo presidente dellaPro, ha parlato deiche intendedurante il suo mandato Matteo, nuovo presidente dellaPro, ha parlato a Radio CRC. PAROLE – «Ho deciso di lanciarmi in questa nuova sfida perché in realtà da un paio d’annientrato al Museo del Calcio di Coverciano ed è stata un’esperienza bellissima per me. Mi è piaciuto lavorare in questo mondo e poi c’è stato il successivo passaggio con la presidenza dellaPro, ma siamo ancora agli inizi. In questa fase sto viaggiando molto, stasera sarò a Cesena perché voglio incontrare presidenti, dirigenti, vedere centri sportivi, parlare con aziende. Iche...

