"Le rubano loro". GF Vip 7, scoperte dalle telecamere. E i commenti del pubblico si sprecano (Di lunedì 20 febbraio 2023) GF Vip, furto di due gieffine ai danni di Matteo Diamante. La situazione dentro la Casa sembra sempre più fuori controllo. Con l'ingresso dei nuovi concorrenti, inoltre, pare che la tensione sia ulteriormente aumentata. Recentemente alcune liti hanno fatto alzare il livello di guardia, come quella tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Le due hanno messo in mezzo le rispettive storie d'amore mettendo in scena una sorta di gara a chi durasse di più… Ma non è passata inosservata neppure la discussione tra Matteo Diamante, Oriana Marzoli e Luca Onestini. Tutto è nato da un'osservazione di Onestini che ha riferito a Diamante che un bicchiere non era stato lavato bene. Da lì la situazione è ben presto degenerata con l'intervento della modella venezuelana che non ha fatto altro che rinfocolare gli animi. Proprio nelle ultime ore, poi, i telespettatori si sono resi conto di un gesto ...

