Le relazioni difettose – Sono l’amante e sono felice così. O no? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cara Ester, sono una tua returning customer come si suol dire oggi, l’amante incapace di stare buona nel ruolo dell’amante, quella che stava per sparigliare le carte e buttare all’aria il proprio matrimonio per un uomo, manco a dirlo, sposato pure lui, e parecchio più grande di me. Ti ho scritto un anno fa chiedendoti se l’amore potesse essere part time, e mi rispondesti per le rime come sai fare solo tu. Solo qualche estratto della tua saggezza: “Per questo prevalentemente la gente rimane sposata anche in condizioni di scontento estremo. Perché tanto è uguale.” “ Vorrei trattenermi ma devo anche dirti che la gestione di quello è ammirevole: non solo ha l’età quasi dei datteri e se la piglia giovanissima, ma addirittura ti fa disperare. ” “ E cala anche quella che sotto il Vesuvio chiamiamo carta ‘e tre. Io ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cara Ester,una tua returning customer come si suol dire oggi, l’amante incapace di stare buona nel ruolo dell’amante, quella che stava per sparigliare le carte e buttare all’aria il proprio matrimonio per un uomo, manco a dirlo, sposato pure lui, e parecchio più grande di me. Ti ho scritto un anno fa chiedendoti se l’amore potesse essere part time, e mi rispondesti per le rime come sai fare solo tu. Solo qualche estratto della tua saggezza: “Per questo prevalentemente la gente rimane sposata anche in condizioni di scontento estremo. Perché tanto è uguale.” “ Vorrei trattenermi ma devo anche dirti che la gestione di quello è ammirevole: non solo ha l’età quasi dei datteri e se la piglia giovanissima, ma addirittura ti fa disperare. ” “ E cala anche quella che sotto il Vesuvio chiamiamo carta ‘e tre. Io ...

