Le parole hanno un potere | resistono alla morte e al silenzio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) ….. la giacca a vento e i collant rossi, la ragazzina corre dritta davanti a sé. … La vita è soltanto costellata di casi dell’ultimo minuto, tanti piccoli nulla decisivi che sfidano presagi e previsioni e se la ridono delle nostre aspettative. All’interno della schiera che si disfa Éva rallenta il passo e si lascia superare. Avverte le grosse gocce che le cadono dfrangia sulla fronte. Lei è nuova i questa scuola, in questo quartiere, in questa città. Non ha ancora parlato molto con gli altri compagni. Prova la sensazione confusa di non essere più niente, di essere invisibile. Éva corre spedita lungo la sua piccola traiettoria di abbandono, ignorando che nello stesso istante sua madre, che si è appena versata una forte dose di solitario oblio, un bicchiere colmo di indifferenza pura, si sta comunque precipitando verso di lei. Ma è ancora troppo lontana per arrivare ...