Le nomination del GF Vip, Antonella si organizza? Giaele vuota il sacco – VIDEO (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria veramente pesante. Antonella Fiordelisi, per esempio, è tra le concorrenti più “attenzionate” nel gioco, sia dentro che fuori le quattro mura di Cinecittà. Antonella Fiordelisi si organizza per le nomination? Giaele vuota il sacco Proprio per questo motivo Giaele De Donà, ha fatto una rivelazione agli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria veramente pesante.Fiordelisi, per esempio, è tra le concorrenti più “attenzionate” nel gioco, sia dentro che fuori le quattro mura di Cinecittà.Fiordelisi siper leilProprio per questo motivoDe Donà, ha fatto una rivelazione agli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... songsylyrics : RT @afiresign_: Luca che alle 5 del mattino apprende che anche Daniele è in nomination, Daniele che ascolta tutti gli appelli per salvare N… - blogtivvu : Le nomination del GF Vip, Antonella si organizza? Giaele vuota il sacco – VIDEO - Antonel27321927 : @VideoManent @CRUDELlA__ Ma se para il culo sempre a quella inutile della sua dipendente ! Visto ke splende di luc… - Damiana25231294 : @Veggy309 @l3nnni1 @monikfarinik @theblondes4 In tutti i Gfvip hanno sempre fatto accordi sottobanco su nomination… - mernesvt : RT @afiresign_: Luca che alle 5 del mattino apprende che anche Daniele è in nomination, Daniele che ascolta tutti gli appelli per salvare N… -