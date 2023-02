Le mosse social dei padri di Antonella ed Edoardo fanno discutere

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Come già scritto nell’articolo dedicato alla famiglia di Nikita Pelizon, quest’anno c’è un Grande Fratello all’interno del Grande Fratello ed è quello dei parenti e degli amici dei vipponi in casa. Oggi, ad esempio, hanno fatto moltoledeidiFiordelisi e diDonnamaria. Nel dettaglio Stefano Fiordelisi, padre di, ha condiviso su Instagram tre messaggi che gli sono stati mandata privatamente taggando Alfonso Signorini. Il tono dei messaggi è più o meno riassumibile con: tutti ce l’hanno con i Donnalisi, gli altri vipponi sono un brano di bulli e cattivi e la loro missione è farli litigare. Come se non litigassero già abbastanza di loro a cose normali, oserei aggiungere. Il tema del branco e del bullismo è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GabrieleErta : RT @EnricoFaraboll1: DONALD TRUMP SU TRUTH SOCIAL Se guardi e comprendi le mosse fatte da Biden sull'Ucraina, ci sta sistematicamente, ma… - Perla19733917 : RT @GeppoErfolle: Lo scrivevo su un altro social il '23 febbraio 2020' e purtroppo non sbagliai. Il complottista prevede Il complottista… - Luxgraph : Elisabetta Canalis e Brian Perri, gossip di fine matrimonio: mosse social e indiscrezioni - Giovann16809249 : RT @EnricoFaraboll1: DONALD TRUMP SU TRUTH SOCIAL Se guardi e comprendi le mosse fatte da Biden sull'Ucraina, ci sta sistematicamente, ma… - Elisa34012803 : RT @EnricoFaraboll1: DONALD TRUMP SU TRUTH SOCIAL Se guardi e comprendi le mosse fatte da Biden sull'Ucraina, ci sta sistematicamente, ma… -

... i grand tour, in un eterno ritorno dell'uguale mai del tutto uguale, non tutte lefurono ... album come pretesti per lanciare i tour e i clic sui, ma non per lui, che si è chiamato fuori ...Un Cerimoniale modello L'occasione di giovedì prossimo prende ledalla testimonianza su un ... Accademia di Comunicazione , Ai open mind e PA; e con la Media Partnership di Agenzia di ...

Elisabetta Canalis e Brian Perri, gossip di fine matrimonio: mosse social e indiscrezioni Tuttosport

Le mosse social dei padri di Antonella ed Edoardo fanno discutere Biccy

Dalla foto ai commenti, sei mosse per avere il meglio da LinkedIn Il Sole 24 ORE

Sanremo 2023: come si è mossa l'editoria per sfruttarne la visibilità ... Giornale della Libreria

Compleanno sui social con il nostro Duca… più scatenato che mai! Ticino Notizie

I «mercatini» e l’apertura di un B&B in convento non sono piaciuti alle autorità civili e religiose. Se non obbediscono rischiano la riduzione allo stato laicale ...Nel frattempo non vi è stato mai uno scatto di coppia condiviso sui social. Negli ultimi post della Canalis su Instagram la si vede sempre sola, o in compagnia della figlia e di qualche amico. Ma ...