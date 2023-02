Le due amiche investite al casello: l’investitore risultato positivo alla cannabis (Di lunedì 20 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È risultato positivo a cannabis e benzodiazepine il 39enne italo-marocchino investitore delle due amiche morte in A4 nella notte tra venerdì e sabato: le due donne travolte e uccise erano le operatrici socio sanitarie Laura Amato e Claudia Turconi alla barriera dell’autostrada A4 di Milano Ghisolfa. Questo, stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 20 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Èe benzodiazepine il 39enne italo-marocchino investitore delle duemorte in A4 nella notte tra venerdì e sabato: le due donne travolte e uccise erano le operatrici socio sanitarie Laura Amato e Claudia Turconibarriera dell’autostrada A4 di Milano Ghisolfa. Questo, stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _xxclegolden_ : io uguale e ho realizzato quanto tempo sprecato a stare dietro due mie amiche quando loro non mi hanno mai rivolto… - iole198 : @svogliatu Ragazzi alcune cose le hanno tolte se no ne i genitori di entrambi e ne le due amiche di entrambi li sosterrebbero come coppia - profiter0le : sono giorni settimane che non tocco un libro, mi sento totalmente in blocco lettura e purtroppo è una cosa che mi s… - nnastyxmir : non la videochiamata di due ore con una delle mie migliori amiche che vive a Londra per sbraitare su mare fuori il cinema - Vittori63282943 : Stasera Edo sarà chiamato a fare una delle cose che credo odi di più: scegliere tra due persone che considera realm… -