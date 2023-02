Le condizioni di Mauro Zarate. Proposto il rinnovo del contratto. (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Società Cosenza Calcio informa che, nel corso della partita di ieri, il calciatore Mauro Zàrate ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). Nelle prossime ore sarà valutata l’opportunità di intervenire chirurgicamente. A Mauro, che da subito ha mostrato grande attaccamento alla maglia e ha messo a disposizione dei compagni e dello staff tecnico talento ed esperienza, la Società augura di tornare in campo al più presto e proporrà all’attaccante di rinnovare il contratto in essere come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Società Cosenza Calcio informa che, nel corso della partita di ieri, il calciatoreZàrate ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). Nelle prossime ore sarà valutata l’opportunità di intervenire chirurgicamente. A, che da subito ha mostrato grande attaccamento alla maglia e ha messo a disposizione dei compagni e dello staff tecnico talento ed esperienza, la Società augura di tornare in campo al più presto e proporrà all’attaccante di rinnovare ilin essere come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

