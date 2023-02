(Di lunedì 20 febbraio 2023) Per la prima volta dalla pandemia di Covid, la celebre sfilata dei carri didel "Rosenmontag" ("lunedì delle Rose") si è svolta a, in Germania, senza restrizioni. E tra le...

E tra lescelte per l'edizione 2023 del famoso carnevale della città renana spiccano, Elon Musk o l'ex ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht. Immagini AfpTv. 20 febbraio ...Entro il 2030 hanno previsto una catastrofe ambientale, ma se dobbiamo fare un dispetto a... Oggigiorno questedi esseri umani, vengono portate direttamente nella nostra casa. Ma ...

Le caricature di Putin ed Elon Musk al carnevale di Colonia Agenzia askanews

“Putin voleva dividere l’Europa. Per ora sta riuscendo a dividere l’Italia” L'HuffPost

Le Caricature di Frank Federighi al Museo di arte contemporanea LA NAZIONE

Biden: gli Usa non forniranno aerei F-16 all'Ucraina. Macron invece apre all'invio di caccia - Scholz: perché inizino colloqui di pace la Russia deve ritirarsi - Scholz: perché inizino colloqui di pace la Russia deve ritirarsi RaiNews

Da Hitler a Putin. La nuova caricatura politica: digitale, improvvisata ... ArtsLife

