Le Borse europee battono la fiacca senza Wall Street, a Milano (-0,56%) in calo Tim e banche (Di lunedì 20 febbraio 2023) Piazza Affari chiude in rosso una seduta all'insegna della cautela per i listini del Vecchio Continente (orfani di quelli Usa). Sale l’attesa per gli indici Pmi delle principali economie mondiali. Euro a 1,06 dollari, spread termina in rialzo a 187 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 febbraio 2023) Piazza Affari chiude in rosso una seduta all'insegna della cautela per i listini del Vecchio Continente (orfani di quelli Usa). Sale l’attesa per gli indici Pmi delle principali economie mondiali. Euro a 1,06 dollari, spread termina in rialzo a 187 punti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Borse europee, partenza in rialzo ????+0,3% ????+0,2% ????+0,2% ????+0,1% Pirelli +1%, Mps +1,6%, B. Generali -1,7% pesa… - InvestingItalia : Le Borse europee si avviano a chiudere deboli una seduta sottotono - - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: #UPDATE - Borse europee chiudono miste ????-0,5% ????-0,1% ????pari ????+0,1% #Milano: in controtendenza Saipem +3,2% e Stellantis… - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: Borse europee, partenza in rialzo ????+0,3% ????+0,2% ????+0,2% ????+0,1% Pirelli +1%, Mps +1,6%, B. Generali -1,7% pesa stacco ce… - CCItaloMaltese : ?? ?????????? ?????????????? ??????????????, ?????????????? ???? ???????????? seguendo le prospettive dei ?????????? Leggi l'articolo su ???????????????? ???? ??????????… -