Le accuse dell’ex amministratore Sma: “Sodalizio De Luca-Passariello per la finta opposizione” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIn politica “esiste “l’opposizione” e la “finta opposizione”. Così parlò Lorenzo Di Domenico, ex amministratore unico di Sma Campania, interrogato dai pm napoletani, che indagano sul presunto giro di corruzione nella partecipata della Regione Campania. Di Domenico- commercialista e uomo di fiducia dell’ex consigliere regionale Luciano Passariello, finito in carcere oggi con pesanti accuse – ai magistrati illustra un manuale pratico di politica. Un vademecum, potremmo definirlo. La lezione torna utile per spiegare la sua nomina al vertice della Sma. Ossia, una “palese anomalia – annota il gip Antonio Baldassarre nell’ordinanza di misura cautelare – anche sul piano squisitamente politico”. Perché Di Domenico, nominato nel 2016, non era ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIn politica “esiste “l’” e la “”. Così parlò Lorenzo Di Domenico, exunico di Sma Campania, interrogato dai pm napoletani, che indagano sul presunto giro di corruzione nella partecipata della Regione Campania. Di Domenico- commercialista e uomo di fiduciaconsigliere regionale Luciano, finito in carcere oggi con pesanti– ai magistrati illustra un manuale pratico di politica. Un vademecum, potremmo definirlo. La lezione torna utile per spiegare la sua nomina al vertice della Sma. Ossia, una “palese anomalia – annota il gip Antonio Baldassarre nell’ordinanza di misura cautelare – anche sul piano squisitamente politico”. Perché Di Domenico, nominato nel 2016, non era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : [Trending now] Francesco Totti e Ilary Blasi: tutte le news sulla loro separazione. Ecco le prime parole ufficiali… - sportli26181512 : Gf Vip #VittoriaDeganello: 'La sorella di Murgia mi ha chiesto di abortire': Nuove accuse dell'ex corteggiatrice di… - Klatwit22 : @Andrea36372277 Daniele sta con Oriana da prima dell’entrata di Questa NON EX! LA NON EX GLI HA FATTO ACCUSE GRAVI… - infoitsport : Ihattaren ci ricasca: arrestato in Olanda. Accuse di aggressione da parte dell'ex fidanzata - GabrieleCarrer : Baer ha parlato con Redmond almeno due volte durante la preparazione del suo libro. Redmond ha sempre respinto le a… -