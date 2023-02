Le 3 richieste di Zelensky all’Italia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Giorgia Meloni vola da Volodymyr. Dopo il pasticciaccio di Francia e Germania, che avevano organizzato una cena a tre col presidente ucraino senza invitare l’Italia, il premier nostrano prende un aereo e raggiunge Kiev per rivendicare l’appoggio italiano all’Ucraina. Sul tavolo ci sono ovviamente faccende di geopolitica e rapporti internazionali, ma anche questioni pratiche come l’invio di caccia all’esercito giallo-blu o la ricostruzione post bellica. Temi spinosi, su cui Meloni ha deciso di mettere la faccia raggiungendonel suo bunker. In occasione del viaggio del presidente del Consiglio,ha rilasciato un’intervista a reti unificate (Repubblica, Corriere, Il Sole 24 Ore) per cercare di raggiungere più italiani possibile. In fondo i sondaggi dicono che il sostegno degli elettori verso Kiev si è un po’ ...