LDA | video intervista Quello che fa bene | «Sanremo lo rifarei altre 10 volte | zero cose negative»

La nostra video intervista a LDA per l'uscita del suo nuovo album Quello che fa bene: l'artista napoletano ci ha raccontato della sua partecipazione al Festival di Sanremo, del disco, del rapporto con Napoli, del tour live Vi presentiamo la nostra video intervista a LDA, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Se poi domani, che ci ha parlato di questa esperienza che l'ha fatto crescere e di cui si ritiene pienamente soddisfatto, del nuovo disco Quello che fa bene, molto ricco musicalmente e incentrato sull'amore, non solo rivolto a un partner ma anche a un luogo, alla musica, alle amicizie. All'interno un duetto con Aka7even in Tremi e una lettera alla sua città Cara Napoli, un pezzo cantautorale

