Lazio, Tare: «Sarà importante arrivare in Champions, vedendo anche come cambierà il format dal 2024»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a margine dell'evento "United for Ukraine" a Milano.

PAROLE – «Sarri che dice che gli attaccanti sono psicolabili? anche grandi attaccanti non hanno trovato il gol per mesi, poi appena succede esplodono. Spero sia l'inizio di un ottimo finale di stagione. importante arrivare in Champions? Non solo per la Lazio, vedendo anche come cambierà il format dal 2024. Sarebbe fondamentale per la crescita di questa società, negli ultimi anni sono state fatte le cose ...

