Lazio, l'agente di Immobile: 'In Italia non ha pari. Campione dentro e fuori dal campo' (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA - Nel giorno in cui spegne 33 candeline, Ciro Immobile incassa oltre a una marea di auguri, anche un accorato endorsment da parte del suo procuratore Marco Sommella, che intervenuto a Tvplay, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA - Nel giorno in cui spegne 33 candeline, Ciroincassa oltre a una marea di auguri, anche un accorato endorsment da parte del suo procuratore Marco Sommella, che intervenuto a Tvplay, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Lazio, l'agente di #Immobile: 'In Italia non ha pari. Campione dentro e fuori dal campo': Nel giorno in cui compie… - LALAZIOMIA : Lazio, l'agente di Immobile: 'In Italia non ha pari. Campione dentro e fuori dal campo' - serieAnews_com : ???? #Lazio, parola all’agente di Ciro #Immobile ?? Sommella non ha dubbi: 'È un bene per il calcio italiano' - LarasCosmetici : INFO e/o PRENOTAZIONI 335 271938 - 0744 812021 ( o chiama il tuo agente se sei già cliente) info@larascosmetici.it… - Solo_La_Lazio : ?? Pedro fa 700 in carriera ?? La Lazio lo celebra con l'agente... 007 ?? Il video ?? -