Lazio, Immobile: «Quando smetterò spero i tifosi si ricordino di me» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lazio, le parole di Ciro Immobile nel giorno del suo trentatreesimo compleanno: «Mancano 83 gol a Piola. Sono numeri pazzeschi i suoi» Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Radio nel giorno del suo 33esimo compleanno. Di seguito le sue parole. PIOLA – «Mancano 83 gol a Piola. Sono numeri pazzeschi i suoi. Per me è bello vedere questa classifica». MIHAJLOVIC – «Mi fa piacere ricordare Mihajlovic, è capitato a volte che abbiamo festeggiato insieme. Le nostre famiglie erano legate perché erano numerose. È bello ricordarlo oggi più che mai». NELLA STORIA – «Questo sport ti lascia emozioni, ricordi e sensazioni. Noi della Lazio abbiamo una storia importante, abbiamo avuto tanti giocatori che hanno fatto cose grandiose, ora li ...

