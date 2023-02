**Lavoro: Schlein a Bonaccini, 'sei d'accordo su grande battaglia contro contratti a termine?** (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Sei d'accordo su grande battaglia, da fare dal giorno dopo la fine del Congresso, sul porre un limite a i contratti a termine come in Spagna, sulla sperimentazione della riduzione di orario di lavoro a parità di salario, si potrà lavorare insieme su questi temi?". Lo ha detto Elly Schlein a Stefano Bonaccini a SkyTg24 - il Confronto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Sei d'su, da fare dal giorno dopo la fine del Congresso, sul porre un limite a ia termine come in Spagna, sulla sperimentazione della riduzione di orario di lavoro a parità di salario, si potrà lavorare insieme su questi temi?". Lo ha detto Ellya Stefanoa SkyTg24 - il Confronto.

