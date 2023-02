Lavoro | nei campi ci sono opportunità per 100mila giovani

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Con l’arrivo della primavera, nelle campagne c’è posto per almenoche desiderano fare una esperienza diin campagna. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti presentata nel corso dell’iniziativa “per i, in agricoltura c’è“. Tra le figure più ricercate: trattoristi, serricoltori, potatori, tecnici e informatici per l‘agricoltura 4.0. Agricoltura, le figure ricercate Nelle campagne servono – sottolinea la Coldiretti – figure specializzate come: i trattoristi i serricoltori i potatori i tecnici dell’agricoltura 4.0 per guidare droni, leggere i dati metereologici ed utilizzare gli strumenti informatici i raccoglitori per le verdure, la frutta e la vendemmia. Senza dimenticare i nuovi sbocchi occupazionali offerti dalla multifunzionalità che vanno dalla ...