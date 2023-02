“Laura coraggio!”, il 4 marzo la presentazione del libro di Mariarosaria Canzano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCerreto Sannita (Bn) – “E’ la forza dei miei sorrisi”. Con queste parole, concise ma oltremodo significative, Mariarosaria Canzano definisce il suo lavoro “Laura coraggio!” Un libro che è una storia sull’autismo che la giovane scrittrice casertana presenterà sabato 4 marzo alle ore 10 al Palazzo del Genio di Cerreto Sannita (Bn). L’Associazione “Salute & Territorio” con il patrocinio del Comune titernino porta all’attenzione dell’intera comunita della Valle Telesina la grande galassia della disabilità dove ancora troppo spesso ci si orienta con approcci sbagliati, scarsa conoscenza e odiosi pregiudizi. Il Presidente Alfredo Lavorgna dichiara: “Nel nostro territorio, il supporto alla figura genitoriale, è ancora un tabù. Ho voluto fortemente creare questo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCerreto Sannita (Bn) – “E’ la forza dei miei sorrisi”. Con queste parole, concise ma oltremodo significative,definisce il suo lavoro “” Unche è una storia sull’autismo che la giovane scrittrice casertana presenterà sabato 4alle ore 10 al Palazzo del Genio di Cerreto Sannita (Bn). L’Associazione “Salute & Territorio” con il patrocinio del Comune titernino porta all’attenzione dell’intera comunita della Valle Telesina la grande galassia della disabilità dove ancora troppo spesso ci si orienta con approcci sbagliati, scarsa conoscenza e odiosi pregiudizi. Il Presidente Alfredo Lavorgna dichiara: “Nel nostro territorio, il supporto alla figura genitoriale, è ancora un tabù. Ho voluto fortemente creare questo ...

