L’attrice si sposa con la sua fidanzata | proposta da favola pochi mesi dopo il coming out

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Notizia meravigliosa per la famosa attrice, che ha deciso di convolare a nozze. L’annuncio sensazionale è arrivatoil suoout, giunto a sorpresa. All’epoca aveva presentato la sua, che adesso diventerà finalmente sua moglie per la gioia di entrambe e dei tantissimi fan. Stiamo parlando di Rebel Wilson, che si unirà in matrimonio tra non molto. Spettacolare la location scelta per la, che definire romantica è praticamente essere un vero e proprio eufemismo. Ha voluto proprio rendere speciale questa giornata Rebel Wilson, che ha fatto ladi matrimonio alla sua dolce metà. Subitoil lieto evento,ha pubblicato diverse foto sul social network Instagram e ha voluto porre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT 19 febbraio 1995 A Cancun in Messico il batterista dei @MotleyCrue @MrTommyLand sposa l’attrice… - VirginRadioIT : 19 febbraio 1995 A Cancun in Messico il batterista dei @MotleyCrue @MrTommyLand sposa l’attrice #PamelaAnderson. ??… -

americana si è dichiarata alla sua dolce metà con una romanticissima proposta di ...Nel suo nuovo, e per ora, unico post,, promessadi MGK da gennaio 2022, ha scritto: ' Non c'è stata alcuna interferenza di terze parti , di alcun tipo, in questa relazione. Ciò ...

Rebel Wilson presto sposa, la romantica proposta alla fidanzata ... Fanpage.it

Rebel Wilson ha chiesto alla fidanzata Ramona di sposarla: "Ha detto sì" Today.it

Rebel Wilson e Ramona Agruma si sposano, la proposta di nozze a Disneyland – FOTO - Gay.it Gay.it

Tutte in abito da sposa (ma non per andare a nozze) Vanity Fair Italia