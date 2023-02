Latina | nello spazio dell’ex Rossi Sud ci sono persone che sperano ancora in una risposta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il termine “Centro di raccolta” nasce nel Secondo dopoguerra, quando 350milaabbandonano la Venezia Giulia non più italiana per fare il loro ingresso in 120 centri che in tutta la Penisola accolgono la massa di famiglie senza casa, lavoro e assistenza. Emblematica è la descrizione dei testimoni del tempo che raccontano di spazi “segnati dalla precarietà, dove interi nuclei familiari vivono in box di pochi metri quadrati separati gli uni dagli altri da coperte, lenzuola o, nei casi più fortunati, da semplici barriere di compensato. Una promiscuità che porta i profughi a vivere in una condizione di costante incertezza scandita dalla mancanza di spazi intimi e personali e dall’isolamento dal contesto cittadino. Luoghi che finiscono per essere un mondo a parte, totalmente estraneo al resto della città, dove la quotidianità è scandita da ritmi, tempi e regole ...