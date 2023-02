L’associazione “Abitare le età” si aggiudica il “Premio in memoria di Carlo Vimercati”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Non esistono statistiche precise, in grado di dirci il loro numero, perché sono invisibili. Sono i giovani caregivers, cioè tutti quei bambini o giovani che prestano cure, assistenza o sostegno a un familiare con una malattia cronica, una disabilità, una fragilità o una dipendenza, assumendosi livelli di responsabilità che di solito sarebbero associati a un adulto. Eurocarers (europea che si occupa di coloro che si prendono cura di altri) stima che l’8% di tutti bambini e gli adolescenti europei siano in queste condizioni. In Italia, secondo la stima dell’Istat, è caregiver il 6,5% dei giovani tra i 15 e i 24 anni, ovvero circa 400mila ragazzi. Cifre indicative, dal momento che sono gli stessi giovani a nascondersi: per vergogna, riservatezza, perché, per qualche ragione, si sentono in colpa. Eppure, l’attenzione attorno a questo ...