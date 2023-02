L' assegno unico | il sussidio economico in favore di chi ha figli a carico sarà aumentato e dal 1° marzo 2023 il suo rinnovo diventerà automatico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Assegno unico e universale, la Commissione europea avvia una procedura d'infrazione contro l'Italia per discriminaz… - luxecclesiae : RT @agensir: #Società. Ue: RdC e assegno unico discriminatori. Bassi: “La Commissione europea inizi a preoccuparsi attivamente di risolvere… - agensir : #Società. Ue: RdC e assegno unico discriminatori. Bassi: “La Commissione europea inizi a preoccuparsi attivamente d… - Dansai75 : RT @Striscia: Tre figli e l’assegno unico familiare non arriva: perché? @LucaAbete #striscialanotizia #lucaabete - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Assegno unico, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla rivalutazione Istat -

A marzo 5,4 milioni di famiglie con figli che ricevono l'universale avranno una nuova mensilità, adeguata al costo della vita. La rivalutazione annuale in base all'indice di inflazione è prevista dal testo di legge che ha istituito l'...Da questa settimana, fa sapere il presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari Salvo Sorbello, 5,4 milioni di famiglie con figli, raggiunte dall'universale, riceveranno ...

Assegno unico, in arrivo la rivalutazione dell’8,1% su importi e maggiorazioni Il Sole 24 ORE

Assegno unico 2023, pagamento in arrivo: come monitorare la situazione. Variazione negli importi, ecco tutte le cifre Orizzonte Scuola

Assegno unico, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla rivalutazione Istat La Stampa

Assegno unico, bonus anche per i genitori vedovi: le istruzioni INPS Informazione Fiscale

Assegno Unico: maggiorazione estesa ai nuclei vedovili Ipsoa

Assegno unico, l'Inps cambia le regole in corsa e penalizza chi ha presentato per prima l'Isee: attenzione alla mensilità in pagamento a febbraio, ecco cosa sta succedendo.Arrivano le maggiorazioni sull'assegno unico. A partire da febbraio l'Inps paga infatti gli importi aggiornati come conseguenza dell'adeguamento dell'importo dell'assegno all'inflazione galoppante. La ...