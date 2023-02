L’antico teatro greco di Siracusa è “malato” | “C’è il rischio che alcune parti si spezzino | servono studi” Ma la Regione continua a usarlo per spettacoli e concerti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) The show must go on. Lo spettacolo devere. E questo nonostante ilabbia bisogno di cure. Siamo adove il famoso, scavato nella roccia più di duemila anni fa, è ““: potrebbe addirittura rischiare di sbriciolarsi. Per questo andrebbe sottoposto aspecifici e preservato per evitare di aggravare il suo stato di salute. Ma la scultura, che i greci hanno lasciato alla città aretusea e al patrimonio mondiale, fa sempre più gola all’industria dello spettacolo. Per questo motivo, oltre alle rappresentazioni classiche organizzate annualmente dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico (Inda), laSicilia ha autorizzato una decina dicon artisti internazionali, tra cui Zucchero, ...