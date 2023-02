Lampedusa | la protesta dell’ex sindaco | non vota per la cittadinanza alla bimba migrante “Dalla giunta di destra festival dell’ipocrisia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) È una bella storia. Laonoraria conferita a Maria, unaoriginaria della Costa d’Avorio ma nata a, appena dopo lo sbarco della madre che aveva affrontato un vero e proprio viaggio della speranza. È però una storia controversa. Quando lo scorso 13 dicembre il consiglio comunale diper la, dei nove consiglieri presenti, uno si astiene. Un’astensione che è una vera e propria provocazione. A nonre per laonoraria da conferire a Maria è stato, infatti, Totò Martello, l’ex, ora capogruppo del Pd in consiglio comunale: “Non mi va di partecipare al, non si può essere buonisti e a favore dei diritti umani a ...