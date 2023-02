Lampedusa, hotspot al collasso. E con il tempo in peggioramento è allarme naufragi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Con il Mediterraneo svuotato di navi di soccorso, approfittando di una finestra di bel tempo in migliaia hanno raggiunto l'isola. I trasferimenti non reggono il ritmo degli arrivi e il centro di contrada Imbriacola è saturo. Finiti anche kit e vestiti. Aperta un'inchiesta sulla... Leggi su repubblica (Di lunedì 20 febbraio 2023) Con il Mediterraneo svuotato di navi di soccorso, approfittando di una finestra di belin migliaia hanno raggiunto l'isola. I trasferimenti non reggono il ritmo degli arrivi e il centro di contrada Imbriacola è saturo. Finiti anche kit e vestiti. Aperta un'inchiesta sulla...

