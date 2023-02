Lamborghini - I modelli dellera di Ferruccio - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Trenta anni fa, il 20 febbraio del 1993, veniva a mancare, il celebre fondatore dell'omonima Casa di Sant'Agata Bolognese, tra i più importanti industriali italiani del secondo dopoguerra. Grande appassionato di auto sportive e già produttore di apprezzati trattori,ha reso in pochi anni la sua azienda automobilistica una delle più famose al mondo, grazie a una serie diche all'epoca fecero girare la testa a tutti i cultori di motori. E noi rendiamo omaggio al grandecon una raccolta di auto nate sotto la sua gestione (dalla primissima concept 350 GTV ai prototipi della Countach), alcune delle quali mostrate anche nella recente pellicola ": The man behind the legend".