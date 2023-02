Ladri di biciclette, nuovo furto a Lallio per 45mila euro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lallio. nuovo furto di biciclette a Lallio nella notte tra domenica e lunedì 20 febbraio. Una banda di Ladri ha preso di mira la Trek Bicycle di via Provinciale 21 e non solo ha asportato tre bici, ma nella ditta, in seguito all’intrusione, si è anche verificato un principio d’incendio. L’episodio è accaduto a soli 5 giorni di distanza dal furto avvenuto, sempre nottetempo, alla Auto Savoldelli, che si trova a soli 150 metri di distanza dalla Trek. Intorno alle 3.15 è scattato l’allarme e, nel giro di pochi minuti in via provinciale è arrivata una pattuglia della vigilanza privata di Sorveglianza Italiana. La guardia giurata ha notato del fumo nero provenire dall’interno del negozio, così ha subito allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. Nel frattempo ha ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 febbraio 2023)dinella notte tra domenica e lunedì 20 febbraio. Una banda diha preso di mira la Trek Bicycle di via Provinciale 21 e non solo ha asportato tre bici, ma nella ditta, in seguito all’intrusione, si è anche verificato un principio d’incendio. L’episodio è accaduto a soli 5 giorni di distanza dalavvenuto, sempre nottetempo, alla Auto Savoldelli, che si trova a soli 150 metri di distanza dalla Trek. Intorno alle 3.15 è scattato l’allarme e, nel giro di pochi minuti in via provinciale è arrivata una pattuglia della vigilanza privata di Sorveglianza Italiana. La guardia giurata ha notato del fumo nero provenire dall’interno del negozio, così ha subito allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. Nel frattempo ha ...

