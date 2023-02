Ladispoli | al via i lavori di asfaltatura in via delle Rose e via delle Primule

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023)– “Sono partiti in questi giorni – afferma l’assessore aipubblici, Veronica De Santis – idi ristrutturazione del manto stradale lungo il tratto che da via, all’incrocio con via dei Campi Fioriti, arriva fino in viaall’ingresso del parcheggio del palazzetto dello sport. Prossimamente saranno avviati gli interventi di rifacimento del manto stradale nelle altre zone della città dove la rete viaria necessita della ripavimentazione. E’ nostra intenzione continuare l’opera di riqualificazione della pavimentazione stradale del nostro Comune e stiamo lavorando per il prossimo progetto che investirà oltre le strade, anche i camminamenti pedonali”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte ...