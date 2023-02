La Turchia trema ancora, scosse di terremoto fino a 6.3 di magnitudo al confine con la Siria (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuove scosse di magnitudo stimate fino a 6.3 al confine tra Turchia e Siria. Secondo le prime informazioni, il sisma, con ipocentro a una profondità di oltre 10 km, si è verificato a circa 32 chilometri da Antiochia. L’agenzia turca Anadolu riferisce che il terremoto è avvenuto nel distretto di Defne, ad Hatay. La prima scossa è stata avvertita anche in Libano e Iraq. Ce n’è poi stata una seconda di assestamento, di magnitudo 5.8. Molti edifici sono danneggiati e crollati. Nell’area colpita sono in corso le evacuazioni. Le persone e i residenti sono stati invitati a tenersi lontane dalle strutture colpite e di allontanarsi dalle zone costiere per timore che ci possa essere un innalzamento del livello del mare. Proprio in mattinata, il sottosegretario ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuovedistimatea 6.3 altra. Secondo le prime informazioni, il sisma, con ipocentro a una profondità di oltre 10 km, si è verificato a circa 32 chilometri da Antiochia. L’agenzia turca Anadolu riferisce che ilè avvenuto nel distretto di Defne, ad Hatay. La prima scossa è stata avvertita anche in Libano e Iraq. Ce n’è poi stata una seconda di assestamento, di5.8. Molti edifici sono danneggiati e crollati. Nell’area colpita sono in corso le evacuazioni. Le persone e i residenti sono stati invitati a tenersi lontane dalle strutture colpite e di allontanarsi dalle zone costiere per timore che ci possa essere un innalzamento del livello del mare. Proprio in mattinata, il sottosegretario ...

trilly153 : In Turchia la terra trema ancora | Euronews - Marti_cassano : ??La #Turchia trema ancora L'ulteriore scossa di 6.3 ha creato il panico nei pressi dell'epicentro a Defne, nella… - COLIZZIALMERICO : La terra trema ancora. Nuovi forti #terremoti in ???? #Turchia e ???? #Siria: panico, crolli, feriti e richieste di aiu… - vanabeau : Un altro terremoto. Il confine tra la Turchia e Siria trema ancora ?? - micri64 : In #turchia la terra trema ancora: 6.3 alle 18.04 italiane